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четверг, 16 сентября 2021 07:28

Тепло придет во много областей. Кому сегодня повезет с погодой

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Тепло придет во много областей. Кому сегодня повезет с погодой
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Фото: pixabay.com

16 сентября на западе Украины потеплеет до +26°С. В то же время в других регионах температура снизится. На севере она составит +18...20°С, а на востоке - +22°С.

Холоднее всего будет на Сумщине и Харьковщине, но осадков не ожидается, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет наблюдаться незначительная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +20°С.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Днем до +25°С.

В Луцке и Ивано-Франковске также облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +26°С.

В Ровно в четверг ожидается небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +26°С.

В Тернополе, Черновцах и Хмельницком 16 сентября днем температура установится в пределах +25°С, небольшая облачность.

В Виннице сегодня будет сухо, термометры покажут +13...24°С, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ожидается небольшая облачность и дневные +23°С.

В Черкассах сегодня будет облачно и прохладно, днем не выше +21°С.

В Кропивницком температура днем составит +23°С, небольшая облачность. Без осадков.

В Полтаве сегодня также сухо и малооблачно. Температура воздуха составит +21°С.

В Одессе 16 сентября - небольшая облачность, температура днем +23°С.

В Херсоне в четверг дневная температура повысится до +25°С, будет небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, днем +25°С.

В Запорожье сегодня облачно, но сухо. Температура днем составит +22°С.

В Сумах будет ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +4...18°С.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем не поднимется выше +19°С.

В Днепре температура днем достигнет отметки +22°С, будет немного облачно, но сухо.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, днем +9...22°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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