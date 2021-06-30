"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович

Автор: Анатолий Гаевский Писатель Юрий Андрухович стал одним из амбассадоров проекта "Зерна правды"

Если каждый украинец, который ездит на заработки или отдыхать за границу, будет рассказывать о Голодоморе, то память о жертвах геноцида будет жить.

В этом уверен поэт Юрий Андрухович. Он является одним из амбассадоров краудфандингового проекта "Зерна правди". Эта платформа дает возможность сделать благотворительный взнос, приобщиться к созданию Музея Голодомора и одновременно почтить жертв геноцида.





Почему присоединились к этой инициативе?

Мы, люди XXI века, украинцы и не украинцы, имеем безусловный долг в отношении тех, кого в предыдущей эпохе уничтожали. Независимо от того, есть ли у нас кровные связи с теми людьми. Надо помнить о них и об этом огромном преступлении. Это делает нас людьми - современными и достойными своей эпохи.

Что вы как амбассадор хотели бы достичь?

Как можно большую огласку, которая должна соответственно работать в направлении более активного сбора средств. С помощью них этот большой и праведный проект станет возможным.

Как о Голодоморе 1932-1933 годов надо говорить сейчас?

И сейчас, и давно, и в будущем нужно говорить на языке фактов. Как можно больше фактажа, который будет представлен в интересный и восприимчивый для современных поколений образ. Имею для себя определенный образец. 2-3 года назад путешествовал Канадой. Не знал, что в городе Виннипег один из уникальных музеев, построенный на частные средства. Это Музей прав человека (Canadian Museum for Human Rights. - Gazeta.ua). И то, как в нем представлен Голодомор в Украине 1932-1933 годов, для меня стало эталоном. Там очень заметные площади, отведенные этой теме. И это справедливо, потому что Голодомор - один из крупнейших преступлений прошлого столетия. Еще красноречиво в том смысле, как подается материал. Там не только фотокопии архивных документов или фотопортреты людей, которые погибли. Вы можете увидеть такой экспонат, как украинский чернозем, все его наслоения. Вы можете слышать тогдашние голоса и так далее. Там очень много возможностей знакомиться с этой темой интерактивно, нажимая на рычаги, кнопки. Уверен, что музей в Киеве будет на таком же уровне. Я бы советовал еще много работать с футурологами. Они будут подсказывать тенденции, которые станут актуальными в последующие десятилетия и которые еще в музейном деле не применялись.

Как воспринимают тему Голодомора за рубежом?

Канада - одна из тех стран, которая из всех наших западных партнеров прошла дальше по пути признания Голодомор преступлением - геноцидом. В значительной степени из-за того, что там влиятельная украинская диаспора. И в частности, именно канадские Виннипег и Эдмонтон - это местности, куда попали первые эмигранты из Украины. Это люди, которые переехали из тогда еще Австро-Венгерской части, то есть западных регионов, в конце XIX века. Но их потомки были среди самых активных промоутеров этой темы вообще в демократическом мире. В местных парламентах, городских советах много этнических украинцев. Они уже не очень владеют украинским, потому что в четвертом или пятом поколении канадцы. Но по фамилиям, вероисповеданию - украинцы. Мое путешествие этими местностями выпало как раз на конец ноября. И понятно, что там была даже скорбная суббота, когда мы в Украине тоже зажигаем свечи. Как в Виннипеге, так и впоследствии в Эдмонтоне мне удалось стать свидетелем и участником официальных церемоний. Их устраивали мэры городов и губернаторы этих провинций. Тема Голодомора рассматривается там как одна из важнейших дат годового календаря.

Приходилось работать с этой темой раньше?

Был период, когда участвовал в мероприятиях. Это еще в начале раскрывания темы Голодомора в Украине - в конце 1980-х - в начале 1990-х. Тогда речь шла о первых импульсах, которые надо предоставить обществу, чтобы оно пробудилось. Это было от выступлений на митингах до обычной публицистики в прессе. Но глубже как исследователь я никогда этим не занимался до сих пор.

Какие последствия Голодомора видите в современной Украине?

Могу сказать лишь то, что следует из моего опыта. Мне исполнилось полных 24 года. Был уже вполне сознательным человеком. Более того, я публиковался уже как поэт. И я ничего об этом не знал. Узнал о том, что в Украине такое творилось, просто от матери моего товарища. Мы вместе с ним возвращались из армии. Прослужили полтора года. Он из Тернополя, я из Ивано-Франковска. Остановились у него дома. Его мама вечером, когда мы все сели за стол, начала говорить на эту тему. Рассказывала о миллионах людей на востоке страны, которых уничтожили искусственным голодом. Вот это и есть одно из последствий. Я рос в семье, которая не была коммунистической и которая дистанцировалась от советской системы. И мне никто о Голодоморе не говорил. Я дожил до 24 лет, ничего об этом не зная.

Тоталитарной советской системе почти удалось вычеркнуть тему Голодомора. Но почти

Последствия в том, что тоталитарной советской системе почти удалось вычеркнуть эту тему. Но почти. Только в стране во второй половине 1980-х появилось больше пространства для правды, тогда и начали о Голодоморе больше говорить, вспоминать, писать. Оно как снежный ком сошло.

О чем в этой теме говорят недостаточно сегодня?

У нас есть проблема - коммуникация с внешним миром. Мне кажется, довольно трудно идет международное признание Голодомор геноцидом. Украинцы должны как можно больше коммуницировать на уровне не интеллектуалов. Те общаются где-то в своих конференционных пространствах - или политиков, или дипломатов. Должно работать общение простых людей. У нас так много украинцев за границей - работников, туристов. Думаю, что в них возникает не одна возможность говорить со своими друзьями и знакомыми об этом. Особенно, когда это будут истории родственные - о дедушке, бабушке, прабабушке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захоронения жертв Голодомора будут искать с помощью новейших технологий

Что стоит сделать каждому украинцу для сохранения памяти жертв Голодомора?

Помнить и пересказывать ближним. В конце ноября в день памяти - это святое. Но можно чаще обращаться мысленно к ним.

Часть жизни нужно постоянно посвящать памяти жертв Голодомора

Зажженная свеча символизирует молитву за души. Можно зажигать и чаще как молитву. И поддерживать вот такие проекты как "Зерна правды" и новосозданный музей собственными средствами. В будущем - своим посещением, пребыванием здесь. Часть жизни нужно постоянно посвящать этой памяти.

Платформа zernapravdy.org создана Международным благотворительным фондом развития Мемориала жертв Голодомора. Он основан 2018 по инициативе Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" имени Василия Стуса, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и Всемирного конгресса украинцев и является партнером государства в реализации проекта создания единственного в мире целостного нового Музея Голодомора . Платформа является одним из нескольких фандрайзинговых проектов Фонда. Ее задача — дать возможность каждому, независимо от финансовых возможностей, социального статуса и публичности, приобщиться к созданию Музея Голодомора.