До +12. Какой погоды ждать в первый понедельник февраля

Понедельник должен быть теплым. Фото: Уніан

Сегодня в Украине синоптики обещают теплый день.

На юге температура воздуха будет до +12 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время по всей территории страны, кроме Сум и Чернигова, будут падать дожди.

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Также по Украине объявили I желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигнут 20 м / с. На западе ожидаются дожди, температура достигнет +8 градусов. В центре будет до +7, также дождь. На востоке Украины сильный дождь, температура воздуха достигнет +5 ... + 7 градусов.

В южных регионах Украины +10 ... + 12, пройдут дожди. В Киеве в понедельник до +7 градусов, дождь.

Декабрь и январь в Украине должны быть с сильными морозами и снегом. Потому что в последний месяц зимы в стратосфере зафиксировали рекордно холодную погоду - минус 94 градуса. Поэтому большая часть февраля должен быть со значительной минусовой температурой.