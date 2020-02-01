"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик

Зима должна была быть холодной, говорит синоптик Леонид Горбань. ФОТО: mukachevo.net

Декабрь и январь в Украине должны были быть с сильными морозами и снегом. Потому что в последний месяц зимы в стратосфере зафиксировали рекордно холодную погоду - минус 94 градуса.

Почему похолодание не наступило - загадка, говорит Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань:

"Все расчеты показывали, что холод должен был прийти. Куда он делся? Зато снегом засыпало Канаду, морозы пришли в восточный Китай ".

Большая часть февраля, по расчетам Горбаня, должна быть со значительной минусовой температурой.

"Холоднее всего будет с 10 по 18 февраля. Температура снизится до 19 градусов мороза. Затем повысится до минус 8 градусов. И такой будет до конца зимы ", - добавил народный синоптик.

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Начало весны он прогнозирует тоже с морозами.

"В марте должно быть до 6 градусов ниже нуля. Только после 21 числа ожидаю устойчивое тепло", - сказал Леонид Иванович.

Его прогноз не совпадает с ожиданиями синоптиков. Они считают, что последний месяц зимы имеет все шансы стать аномально теплым. А его средняя температура будет выше на 2-3 градуса климатической нормы