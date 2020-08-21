Дмитрий Ярош и генерал Михаил Забродский зовут на Марш Независимости

Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош. Боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина, отдать в этот день дань армии и продемонстрировать патриотическое единство.

"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. 5 лет военный парад был уважением украинского народа к своей армии, отчетом власти перед народом за сделанное в сфере обороноспособности. Второй год подряд власти страны, на которую напали и ведущей войну, отказываются от такого отчета. Потому что нечем отчитываться. Ибо защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10:30 мы - участники этой войны, собираемся здесь, у метро Университет", - говорит генерал Забродский.

"Чтобы доказать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборационистов, которые пытаются уничтожить нашу государственность. Мы еще раз должны доказать, что нам - украинцам - не "какая разница". Что Украина - это независимое, самостоятельное, и соборное государство ", - говорит Дмитрий Ярош.

"И продемонстрировать нашу дань уважения тем, кто и сейчас защищает нашу родину. Мы готовы к защите Украины. С Независимостью не шутят ", - отмечает генерал Михаил Забродский.

Анонсировали и другие мероприятия на время торжеств: - по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость"; - до 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" продлится Международный мультидисциплинарный социально направленный фестиваль высокого искусства; - 23 августа в парке Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце"; - 24 августа состоится видеоэкскур "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей. Киева; - 24 августа состоится парусная регата День Независимости - соревнования среди гоночных яхт.