Для украинцев увеличили нормы излучения: почему и как это повлияет на здоровье

Предельные нормы электромагнитного излучения для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличили в 10 раз. Фото: pixabay

Увеличить нормы электромагнитного излучения для установок мобильных операторов приказало Министерство здравоохранения.

Благодаря этому хотят ускорить внедрение в Украине скоростного мобильного интернета, сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации.

Предельные нормы электромагнитного излучения для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличили в 10 раз - до 100 микроватт на квадратный сантиметр с 10 микроватт на квадратный сантиметр.

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Это также позволит увеличить мощность и радиус действия существующих мобильных станций, улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, а также добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

"Принятые нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или США. Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами", - заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

В ведомстве уверяют, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья.

К скоростному интернету подсоединят 5 тыс. украинских сел. Доступ к сети получат 2,5 млн человек. Подключение к сети маленьких поселков и небольших городов должно происходить в первую очередь, потому что в мегаполисах проблемы с интернетом минимальные.