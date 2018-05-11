Для солдат построят 184 казармы: показали проекты

Для Вооруженных Сил Украины по состоянию на май строят 184 жилых комплексов для размещения 23 тыс. контрактников.

Строительство началось на территориях военных городков почти по всей территории страны - в 21 области, сообщают в Минобороны.

В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках.

Автор: Миноборони Где начали строить новые казармы

"Это - Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи, Мирное, Гончаровское и Десна. До конца месяца планируется завершить процесс проведения закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках", - говорится в сообщении.

Автор: Миноборони Типовой проект казармы для ВСУ

На реализацию проекта предусмотрено выделение 2,6 млрд грн.

Советник президента Юрий Бирюков у себя на Facebook пишет, что строительство казармы занимает несколько месяцев.

"Через неделю уже закончатся все торги, а количество площадок с 25 скакнет до 50, а потом дальше и дальше. Так много, так системно, так масштабно - нету, так никто за годы независимости не строил для армии", - уточнил он ..

В Украине вступил в силу закон № 2288-VIII о введении компенсации расходов за аренду жилья всем военнослужащим-контрактникам. Ранее компенсация была предусмотрена только для офицеров и курсантов вузов.