Украина возвращает на вооружение 6 типов зенитно-ракетных комплексов

ЗРК "Тор" во время парада Независимости в Киеве в 2017 году / фото: mil.in.ua

Украинская армия поворачивает на боевое дежурство 6 типов зенитных ракетных комплексов, признанных ранее "устаревшими".

Это позволит увеличить на треть количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины, пишет у себя на Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"В строй могут вернуть сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности - самоходные "Куб" (2К12) и "Тор" (9К330) и С-125. Два средней дальности - С-300ПТ (транспортирован, близкий родственник "штатного" самоходного С-300ПС) и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий своих войск З-300В1. И, наконец, "дальнобойная" С-200В", - говорится в сообщении.

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Если восстановление результативными, то количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины, способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также "беспилотники" врага, увеличится на треть.

Новый ракетный комплекс украинского производства "Ольха" имеет отличные результаты по точности попадания ракет. Каждая ракета "ольха" в 70 км попадает в круг диаметром 30 м или меньше.