В Украину вернулись военные летчики после выполнения экстремальной операции

Транспортник Ил-76 вернулся в Украину после выполнения экстремального задачи в Гренландии во время операции "Северный сокол 2018". Фото: Минобороны

В Украину вернулись военные летчики, которые в течение месяца возили топливо на остров Гренландия в рамках совместной украинский-датской операции "Северный сокол - 2018".

Украинские военные летчики уже десятый год подряд в экстремальных полярных условиях на острове Гренландия участвуют в операции, сообщает Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Перевозки горючего самолетом Ил-76 осуществляли с авиабазы ​​ВВС США Туле на датскую полярную станцию ​​"Норд".

"Практически за неполный месяц военные летчики налетали более 100 часов в полярном небе, всего было совершено более 25 миссий, что составило более 50 рейсов с авиабазы ​​ВВС США Туле на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия. При этом было перевезено 718 588 литров горючего во внутренних баках самолета и более 25 тонн других грузов", - рассказывают в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Возглавлял работу украинских авиаторов полковник Сергей Артеменко.

"Мы летали ежедневно по два рейса. Полеты очень усложняли ограниченная видимость, безориентирная местность, магнитное склонение, удаленность запасных аэродромов, быстрая смена метеорологических условий, а также сложное обслуживание авиационной техники и ограниченное количество навигационных средств", - отметил руководитель операции.

На Ивано-Франковщине пилоты истребителей после короткого перерыва начали летную подготовку. Тренируются как вчерашние курсанты, так и опытные пилоты. Сложный пилотаж истребителей в бригаде тактической авиации отрабатывают днем ​​и ночью.