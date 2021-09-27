Для некоторых украинцев могут изменить карантинные ограничения - Минздрав

Для таких лиц возможен переход на дистанционный режим работы. Фото: pixabay.com

Карантинные ограничения могут изменить для украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.

Работодатель должен предложить таким людям альтернативные варианты работы на период действия желтой или красной зоны, заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

"Если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему можно предложить другие обязанности. Альтернативой является также регулярное тестирование. Это будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо работает", - сказал он.

Также возможен переход на дистанционный режим работы.

В украинском законодательстве есть лишь один термин - абсолютные медицинские противопоказания. Это состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Таких людей в Украине меньше 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будет пик заболеваемости Covid-19: в Минздраве изменили прогноз

За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.