Для некоторых украинцев могут изменить карантинные ограничения - Минздрав

Карантинные ограничения могут изменить для украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.
Работодатель должен предложить таким людям альтернативные варианты работы на период действия желтой или красной зоны, заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".
"Если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему можно предложить другие обязанности. Альтернативой является также регулярное тестирование. Это будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо работает", - сказал он.
Также возможен переход на дистанционный режим работы.
В украинском законодательстве есть лишь один термин - абсолютные медицинские противопоказания. Это состояния, при которых человек не может получить вакцинацию. Таких людей в Украине меньше 1%.
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За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.
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