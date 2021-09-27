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понедельник, 27 сентября 2021 09:08

Когда будет пик заболеваемости Covid-19: в Минздраве изменили прогноз

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Когда будет пик заболеваемости Covid-19: в Минздраве изменили прогноз
ик заболеваемости Covid-19 будет значительно раньше, чем ожидали. : unsplash.com

Пик нынешней вспышки заболеваемости коронавирусом может быть в октябре. Хотя в Минздраве делали прогноз на ноябрь.

"Когда точно может произойти всплеск оценить трудно. Ситуация разворачивается быстро. Считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас видим, что по прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть ранее", - сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

Оттянуть пиковые нагрузки можно только иммунизацией населения.

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"Нужно вакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Все для того, чтобы как можно больше людей сделали прививки именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - сказал главный санврач.

За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Из них детей - 286, медработников - 32. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.

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27
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