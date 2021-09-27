Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Из них детей – 286, медработников – 32.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 – за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки – 952, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 135 случаев;
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 121 случай;
Днепропетровская область - 371 случай;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 166 случаев;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 175 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 60 случаев;
Кировоградская область - шесть случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 241 случай;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 180 случаев;
Харьковская область - 233 случая;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 56 случаев;
Черкасская область - 43 случая;
Черновицкая область - 282 случая;
Черниговская область - 25 случаев.
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26 сентября в оранжевую зону карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. В этих регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с Covid-19. Показатели остальных областей соответствуют желтому уровню карантина.
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