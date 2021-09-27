Назвали области, где больше всего свирепствует Covid-19

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Из них детей – 286, медработников – 32.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 – за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки – 952, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 135 случаев;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 121 случай;

Днепропетровская область - 371 случай;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 166 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 60 случаев;

Кировоградская область - шесть случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 241 случай;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 34 случая;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 180 случаев;

Харьковская область - 233 случая;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 56 случаев;

Черкасская область - 43 случая;

Черновицкая область - 282 случая;

Черниговская область - 25 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса

26 сентября в оранжевую зону карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. В этих регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с Covid-19. Показатели остальных областей соответствуют желтому уровню карантина.