В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса

В мире в течение суток 25 сентября диагностировали более 323 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Великобритании, Индии и Турции.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Францией и Италией – на 18-м месте в мире. Среди стран Европы она на седьмом месте.

В Великобритании зафиксировали более 32 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 27 тыс., а в Турции – более 25 тыс. заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США с более чем 24 тыс. случаями инфицирования и Россия – более 22 тыс. больных.

Автор: Worldometers В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция

За сутки в мире зафиксировали почти 5 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 14-м месте в мире и на третьем в Европе.

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Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от Covid-19.