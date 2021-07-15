Для детей до 16 лет ввели комендантский час

Решение приняли с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи. Фото: pixabay.com

В Сумах детям и подросткам запретили находиться вне дома с 22:00 до 06:00. За нарушение их родителей будут штрафовать.

Соответствующее решение приняли 14 июля, сообщает пресс-служба Сумского горсовета.

"В указанное время детям до 16 лет запретили находиться в заведениях сферы развлечений или общественного питания, на улицах и в других общественных местах без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка. Решение приняли с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство", - говорится в сообщении.

Владельцам развлекательных заведений и работникам сферы общественного питания разрешили требовать у посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечерние и ночные часы без сопровождения взрослых", – прокомментировал нововведение мэр города Александр Лысенко.

Усилят и контроль за соблюдением запрета на продажу сигарет и алкоголя лицам до 18 лет, а также распитие спиртного в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Котам запретили выходить на улицу. Владельцев будут штрафовать

В Ивано-Франковске запретили купаться на одном из участков реки Быстрица Солотвинская. Сумма штрафа составляет 50 тыс. грн. После трагической гибели трех человек под пешеходным мостом русло горной реки хотят изменить. Патрули будут дежурить с утра до вечера. Разместят таблички о запрете купания.