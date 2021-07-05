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понедельник, 05 июля 2021 10:52

Котам запретили выходить на улицу. Владельцев будут штрафовать

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Котам запретили выходить на улицу. Владельцев будут штрафовать
Если животное заметят на чужой территории, первоначальный штраф составит $91. Фото: pixabay.com

В Австралии власти города Нокс запретили владельцам кошек выпускать своих домашних любимцев на улицу. С 1 октября котов советуют держать в жилище, сараях, гаражах или специальных вольерах.

Ограничения вводят, чтобы домашние животные не охотились на диких птиц, опоссумов и рептилий, пишет Daily Mail. Хозяева должны будут следить, чтобы коты не покидали территорию их собственности и находились исключительно в пределах двора. В течение первых шести месяцев действия новой инициативы владельцам будут рассылать предупреждения в случае нарушений.

"Это несправедливо по отношению к животным. Это как поселить тигра в зоопарке. При этом вред диким животным наносят и совы", - заявляют владельцы котов.

После шести месяцев переходного срока ограничений собственников котов начнут штрафовать. Если животное заметят на чужой территории, начальный штраф будет составлять $91. При систематических нарушениях штраф увеличат до $500.

Мэр города Лиза Купер не поддерживает этого решения. Она инициировала компромисс - введение комендантского часа для котов, но его не поддержали депутаты.

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В Киеве правоохранители патрулируют парки, скверы и лесопарковые зоны с целью выявления ненадлежащего выгула домашних животных. Среди основных требований - ношение собакой намордника и наличие поводка во время выгула животного. Выгул собак без поводков и намордников влечет за собой предупреждение или штраф от 17 грн до 51 грн. Повторное нарушение в течение года - штраф от 51 грн до 85 грн с конфискацией животного.

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Дата
05
июля

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