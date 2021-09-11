Директоров СМИ на детектор лжи: о чем хочет узнать Малюська

Министр отметил, что медиа в Украине - это не бизнес, и что большинство из них работает в тени. Фото: ukrinform.ua

Министр юстиции Денис Малюська предложил собрать глав украинских ключевых медиа, чтобы узнать, не переводят ли свой бизнес в тень.

Об этом министр сообщил в рамках форума YES.

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием, и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто - нет. Я и сам, как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать о том, получили ли те, кто обладают большими медиа-холдингами, какие-то неофициальные зарплаты, которые не были задекламированы", - сказал Малюська.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ назвали пятерых министров на вылет

Чиновник отметил, что медиа в Украине - не должны быть бизнесом.

"Это может быть неплохой и даже рентабельный бизнес. Однако я вижу большие зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень небольшие заработные платы, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев теневая сторона финансирования есть", - добавил Малюська.

Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу в свое ведомство пожизненно осужденную преступницу, которая отбывает наказание.