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пятница, 05 июля 2019 14:43

"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ

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&quot;Дипломатия бессильна против финансовых интересов&quot; - Италия хочет отменить санкции против РФ
Алексей Куропьятник: итальянское правительство считает, что война на Востоке Украины и аннексия Крыма - это политические игры США и Европы с одной стороны и России с другой. Фото: Униан

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что Рим готов работать на снятие антироссийских санкций Евросоюза.

"Россия может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Востоке Украины. Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромен. Поэтому санкции являются временным явлением, а не самоцелью. Италия работает над преодолением этого состояния отношений между ЕС и Россией", - заявил он на совместной пресс-конференции.

Путин надеется, что Италия будет бороться за возвращение нормальных отношений между Россией и Европой.

Ситуация в мире меняется. Многие европейские политики не считают войну в Донбассе борьбой Украины за независимость. Хотят торговать с Россией.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Алексей Куропьятник.

Почему итальянское правительство поддерживает Москву? В чем его личная заинтересованность?

- У власти в Италии сейчас находится альянс партий "Северная лига" и "Движение пять звезд". Фактически это союз правых и популистов. Они считают, что война на Востоке Украины и аннексия Крыма - это политические игры США и Европы с одной стороны и России с другой. Верят, что эта война не имеет никакого отношения к защите суверенитета. Также итальянскому правительству не нравится, что экономические санкции Евросоюза ограничивают возможность финансовых отношений с Россией. Рим очень заинтересован в таком сотрудничестве. Сейчас итальянская экономика находится в сложном положении из-за большого государственного долга. Именно поэтому Италия уже неоднократно говорила о снятии антироссийских санкций. Очень хотят снова торговать с РФ. И они не единственные в этом желании.

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Какие еще страны могут поддерживать идею отмены санкций против России?

- Французская партия евроскептиков "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен. Они имеют достаточно мощную поддержку среди французов. Лишь несколько процентов их отделяет от правящей партии президента Франции Эммануэля Макрона. "Национальный фронт" подозревали в сотрудничестве с Россией. Мол, финансируется на их деньги. Эта партия неоднократно говорила о необходимости налаживания отношений с Москвой.

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" выступает против Европейского Союза и за восстановление контактов с Россией. В Германии их поддерживают 15 процентов населения. Это очень высокий показатель.

Поэтому правые и популистские силы достаточно популярны в странах Европы. Должны понимать, что они запросто могут прийти к власти. Перестать учитывать официальную позицию Брюсселя, изменить внешнюю политику своего государства и начать курс на сближение с Кремлем. Надо учитывать риски, что в Европе существует другое видение войны в Украине.

Наша дипломатия не может играть существенной роли, когда речь идет о больших финансовых интересах корпораций. Правительства стран вынуждены прислушиваться к своему бизнесу. А тот заинтересован в снятии санкций.

Насколько реальна перспектива полной отмены антироссийских санкций?

- Она большая. Увеличилась после выборов в Европейский парламент, где консервативные и левоцентристские партии набрали меньше, чем рассчитывать. Много мест получить популисты и правые. Видим, что в национальных правительствах и парламенте ЕС есть разные мнения на ситуацию в Украине и необходимость санкционного давления против РФ. Брюссель больше не имеет возможности безапелляционно всех держать в пределах общей точки зрения. Ситуация для Украины ухудшается. Реальность мировой политики такова, что международное право обязательное для всех, кроме ведущих игроков. В этом смысле Россия может не выполнять решения международных судов, резолюции организаций. Европейский Союз все равно будет вынужден искать пути налаживания отношений с ней.

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Официальный Киев может что-то сделать, чтобы этого не случилось?

- Наша неприятная реальность заключается в том, что будем вынуждены так же искать диалог с РФ в позиции слабого. Большая проблема Украины заключается том, что мы врем европейским партнерам. Именно поэтому они сейчас готовы отвернуться от нас. Хотим антироссийских санкций, однако исподтишка торгуем с оккупированным Донбассом. Бывший глава фискальной службы Роман Насиров говорил, что контрабанда в Украину с ОРДЛО ежемесячно была на сумму от 2 до 6 миллиардом гривен. Ведем себя несправедливо. Европейцы тоже хотят поддерживать экономические отношения с РФ. И готовы на сближение с Кремлем, ведь понимают, что мы фактически ведем двойную игру. Находимся юридически в состоянии мира с агрессором. Шестой год не может официально задекларировать, что у нас война. Создаем искаженную реальность вокруг событий на Востоке.

Кто из европейских стран может быть нашим союзником и отстаивать санкций против РФ?

- Раньше к нам благосклонно относилась Польша. Сейчас отношения несколько ухудшились. Успокаиваем себя, что нас поддерживают страны Балтии. Но их роль на международной арене очень незначительна. Их помощь скорее выглядит как моральная поддержка. Делают только символические жесты, которые не имеют экономической или военной мощи. Другие страны, к сожалению, не готовы на откровенную поддержку Украины. Большие политические игроки заинтересованы в налаживании дружбы с Россией.

Ранее ЕС продлил ограничения против России до 31 января 2020 года. На сегодня в санкционном списке Евросоюза 166 человек и 47 компаний. Среди них заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Российские компании "Аэрофлот", "Сбербанк", "ВТБ Банк".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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