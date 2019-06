"Действительно странный мир" - журналист сообщил о новом решении ЕС по России

Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на полгода - до 31 января 2020-го.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Евросоюз официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Через день после того, как большинство депутатов из 28 стран-членов ЕС проголосовали за то, чтобы российская делегация вернулась в ПАСЕ. Это действительно странный мир", - написал журналист.

