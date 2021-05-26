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четверг, 27 мая 2021 09:15

Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Лукашенко - параноик. Зачем арестовывать Протасевича? Ради мести. Чтобы показать оппозиционерам, выезжающим за границу, что их достанут в любой точке мира, - говорит в интервью журналу "Країна" Алена Васильева, белорусская предпринимательница. - Лукашенко был террористом, а станет международным террористом. Считает Беларусь своей карманной страной. Возможно, также, что принудительное приземление иностранного самолета и арест журналиста - это многоходовка российской ФСБ. Возможно, Лукашенко хотел выторговать снятие санкций в обмен на политзаключенных. Но этим поступком он все перечеркнул. Страна превратилась в концлагерь.

Тихановская, Цепкало, Бабарыко не знали, чей Крым, и считали Путина "мудрым политиком". Не думаю, что у кого-то были иллюзии, будто Лукашенко можно победить цветочками и шариками. Но когда настоящие оппозиционеры призвали организовать Майдан, нас называли провокаторами. Все было сделано, чтобы зачистить протестное движение в стране и подтолкнуть Лукашенко к подписанию документов об интеграции с РФ".

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Подробности читайте в журнале "Країна" №21 (574) от 27 мая 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Сейчас вы читаете новость «Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
27
мая

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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