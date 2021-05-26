Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"

"Лукашенко - параноик. Зачем арестовывать Протасевича? Ради мести. Чтобы показать оппозиционерам, выезжающим за границу, что их достанут в любой точке мира, - говорит в интервью журналу "Країна" Алена Васильева, белорусская предпринимательница. - Лукашенко был террористом, а станет международным террористом. Считает Беларусь своей карманной страной. Возможно, также, что принудительное приземление иностранного самолета и арест журналиста - это многоходовка российской ФСБ. Возможно, Лукашенко хотел выторговать снятие санкций в обмен на политзаключенных. Но этим поступком он все перечеркнул. Страна превратилась в концлагерь.

Тихановская, Цепкало, Бабарыко не знали, чей Крым, и считали Путина "мудрым политиком". Не думаю, что у кого-то были иллюзии, будто Лукашенко можно победить цветочками и шариками. Но когда настоящие оппозиционеры призвали организовать Майдан, нас называли провокаторами. Все было сделано, чтобы зачистить протестное движение в стране и подтолкнуть Лукашенко к подписанию документов об интеграции с РФ".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ



"Россияне называют Шевченко своим писателем. Не отдадим"

Юрий КОМЕЛЬКОВ, галерист, издатель

"В английском футболе собрались лучшие мозги"

Вадим ЛУКОМСКИЙ, футбольный эксперт

"Медведчук может стать гробовщиком Зеленского"

Валентин БУШАНСКИЙ, политолог

"Самая большая западня - дураки научились говорить умные вещи"

Владимир ГЕВКО, маркетолог

"Мир будет существовать, пока люди будут делать писанки"

Дмитрий ПОЖОДЖУК, мастер народного творчества

"Смотрят на мою фигуру и смеются"

Мэрилин МОНРО, актриса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нам не хватает времени. Каждое поколение украинцев воюет и борется за выживание. Самое интересное в журнале "Країна"

Подробности читайте в журнале "Країна" №21 (574) от 27 мая 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.