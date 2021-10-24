Детское Евровидение-2021: кто будет представлять Украину

Победительницей Национального отбора на Детский песенный конкурс Евровидение-2021 стала Елена Усенко. Она будет представлять Украину в Париже на Детском Евровидении в Париже 19 декабря, пишет "Суспільне".

Победительницу среди 11 участников определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования зрителей. Елена Усенко выполняла авторскую песню "Важіль" и получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, в общем — 63 балла.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что победой в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное "Спасибо" всем членам жюри! Моя песня называется "Важіль". Рычаг — это о принятии решения, решения быть счастливым", — прокомментировала Елена.

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Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА с использованием видеозаписей выполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной Общественным для тех, кто на первом этапе отбора не выполнял оригинальной песни.

В 2022 году песенный конкурс Евровидение состоится в итальянском Турине.