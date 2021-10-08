Объявили место проведения Евровидения-2022

В 2022 году песенный конкурс Евровидение состоится в итальянском Турине.
Об этом в пятницу сообщило итальянское издание ANSA со ссылкой на собственные источники.
"Государственная телекомпания RAI в ближайшее время объявит, что Турин опередил Милан, Болонью, Римини и Пезаро в гонке на право проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
Позже информацию подтвердили на официальной странице конкурса в Instagram.
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Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском городе Роттердам. Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Группа получила право проведения конкурса в 2022 году в своей стране.
Украинская электрофолк-группа Go-A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Набрала 364 балла: 97 баллов дало жюри и 267 - зрители.
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