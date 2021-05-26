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среда, 26 мая 2021 14:21

Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
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Керосиновая лампа заменяла электроэнергию
Фото: Twitter
Стиральная машинка СССР
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Магнитофон был дорогой вещью
Благодаря баллончикам создавались газовые напитки

Если порыться в кладовке бабушек, можно найти много неизвестных вещей. Мало кто знает, как выглядели 50 лет назад утюг, миксер и светильник.

Современные дети вряд ли догадаются, как работали эти механизмы, сообщает OBOZREVATEL.

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Раньше, например, часто выключали электроэнергию в квартирах, поэтому хозяева использовали керосиновые лампы. А тогдашняя стиральная машинка совсем не похожа на современную. А если стирали вручную, то использовали доску: ее ставили в миску с мылом и полоскали белье. Гладили одежду с помощью тяжелых предметов.

Магнитофон, чтобы слушать музыку на кассетах, в те годы был роскошью.

Баллончики для бытовых сифонов помогали делать газированный напиток.

Десятки лет назад детский конструктор был сделан из металла.

Венчики для взбивания яиц делали своими руками.

В СССР не было собственных денег, а только деньги граждан, которые заработали и отдали налогами. Советский человек тем и отличалась от гражданина развитых стран, что никогда толком не знал, сколько и за что платить. А налоги были колоссальными, и в определенные этапы существования советского государства доходили до 80-90 коп. с каждого заработанного рубля.

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