Детей в оздоровительные лагеря планируют принимать с 31 июля

В Украине работу детских оздоровительных лагерей могут восстановить уже с 31 июля.
По крайней мере, речь идет о детских лагерях отдыха в Херсонской области, сообщил председатель Херсонской облдерадминистрации Юрий Гусев со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
"Два часа назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас на Херсонщине. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена!", - написал Гусев на своей странице в Facebook в накануне вечером.
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Председатель ОГА выразил готовность принимать детей на оздоровление.
"Ждем соответствующего решения Правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", - написал чиновник.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в начале июля заявлял в эфире на украинском телевидении, что этим летом открывать детские оздоровительные лагеря нельзя.
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