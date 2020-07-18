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суббота, 18 июля 2020 10:58

Детей в оздоровительные лагеря планируют принимать с 31 июля

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В Украине работу детских оздоровительных лагерей могут восстановить уже с 31 июля.

По крайней мере, речь идет о детских лагерях отдыха в Херсонской области, сообщил председатель Херсонской облдерадминистрации Юрий Гусев со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Автор: facebook.com/Husyev
  Председатель ОГА сообщил о беседе с Виктором Ляшко
Председатель ОГА сообщил о беседе с Виктором Ляшко

"Два часа назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас на Херсонщине. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена!", - написал Гусев на своей странице в Facebook в накануне вечером.

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Председатель ОГА выразил готовность принимать детей на оздоровление.

"Ждем соответствующего решения Правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", - написал чиновник.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в начале июля заявлял в эфире на украинском телевидении, что этим летом открывать детские оздоровительные лагеря нельзя.

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