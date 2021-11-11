Десятая страна ЕС не стала закрывать границы для украинцев

Швеция осталась открытой для украинцев. Теперь таких государств 10. Фото: pixabay.com

Швеция разрешила въезд украинцам. Это 10 страна Евросоюза, которая осталась открытой при условии полной вакцинации от Covid-19 или негативного теста.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", - написал Кулеба.

Гражданам Украины также разрешили въезд в Ирландию, Австрию, Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Данию, Чехию и Бельгию. Некоторые из этих стран остаются открытыми только для вакцинированных украинцев.

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Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям. Условия въезда в другие страны - по ссылке.