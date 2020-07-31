Депутаты просят переименовать новосозданный район

Депутаты Ивано-Франковского областного совета просят переименовать Ивано-Франковский район области в Галицкий.
Облсовет принял решение на сессии, передает Укринформ.
"Решили изменить название Ивано-Франковского района в Галицкий район, оставив административным центром город Ивано-Франковск", - отметил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч.
Решение поддержали 57 депутатов, которые были на сессии. 2 воздержались.
Депутаты облсовета не поддержали предложение о создании отдельного Галицкого района.
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Обращение депутаты направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю и депутатам ВР от Ивано-Франковской области.
Представители Галича обнародовали на сессии облсовета обращение. В нем назвали ошибкой новое административное устройство без Галицкого района.
Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 районов и создании вместо них 136 новых. Проект постановления подавало правительство.
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