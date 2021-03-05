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суббота, 06 марта 2021 11:35

Депрессия может убить. Как быстро избавиться от недуга

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Депрессия может убить. Как быстро избавиться от недуга
Депрессией может заболеть каждый. Фото: pixabay.com

В бешеном ритме и за решением кучи проблем украинцы меньше времени уделяют психологическому здоровью. Что в свою очередь может привести к депрессии. По данным ВОЗ, это самое распространенное психическое расстройство, от которого страдают почти 300 млн людей в мире.

Соучредитель центра развития личности Step by step и психолог Наталья Кожушная рассказала Gazeta.ua, как самостоятельно определить состояние депрессии и вовремя его преодолеть.

"Причин возникновения депрессии может быть множество, потому что это заболевание является результатом сложных взаимодействий социальных и психологических факторов. Все зависит от того, насколько эмоционально человек переживает различные события. Подвергнуться этому состоянию может каждый, просто степени депрессивности будут разными, в соответствии с уровнем стрессоустойчивости, социума, критического мышления, способности анализировать ситуацию и отслеживать негативные мысли. Чаще всего депрессивными расстройствами страдают женщины, потому что больше проявляют эмоциональную слабость", - говорит Кожушная.

Последствиями депрессий могут быть серьезные психические расстройства и даже суицид. Больше всего самоубийств совершают именно в состоянии депрессии.

"Депрессию можно распознать и вовремя ликвидировать. Прислушайтесь к себе. Если чувствуете угнетение, сонливость или бессонницу, снижение жизненной энергии, потерю интереса, тревогу и грусть, отсутствие аппетита - не медлите, не замыкайтесь в себе и не ждите, что все пройдет. Поговорите с родными, будьте постоянно с кем-то на связи, давайте волю чувствам, займитесь тем, что приносит удовольствие, делайте физические нагрузки. Если появляются суицидальные мысли, то обязательно обращайтесь за профессиональной помощью. Побороть депрессию каждому удается в разные сроки. Все зависит от степени сложности заболевания, желание самого человека бороться за жизнь, а также от окружения, сбалансированного питания и качественного отдыха".

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Депрессивным состояниям можно противостоять, убежден психолог.

"Если человек осознает свою склонность к депрессии, то должен формировать привычку позитивного мышления, не переутомляться, научиться уделять достаточно времени для себя, уметь говорить "нет" вещам, которые раздражают. Немедленно надо ограничить общения с токсичными людьми и избавляться от абьюзивних отношений. Можно медитировать, мечтать, заняться любимым делом, тогда депрессией времени не хватит".

У женщин с возрастом когнитивные способности ухудшаются чаще, чем у мужчин.

Исследователи из США проанализировали данные о снижении когнитивных функций 26 088 людей, которых неоднократно тестировали на глобальное познания, исполнительную функцию и память. На момент тестирования средний возраст участников составлял 58 лет. Ученые обнаружили, что в среднем мужчины и женщины чувствовали ухудшение памяти с одинаковой скоростью.

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06
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