Автор: zik.ua Владимир Балух прекратил голодовку

Украинец Владимир Балух голодал только месяц.

Такую информацию в письме предоставил советник президента РФ Михаил Федотов на запрос омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питания. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста в время этапа в колонию", - пишет в Facebook Денисова.

Состояние здоровья Украинские медики в РФ оценивают как якобы удовлетворительное, как и в трех других политзаключенных, отмечает она.

"Я устала читать эти лжи РФ без медицинских справок, которые регулярно требую до сих пор жду", - заявила омбудсмен.

Она также добавила, что спустя почти 2 месяца, которые прошли с момента запроса, информация о состоянии здоровья украинских политзаключенных уже неактуальна.

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Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку. В Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит. Накануне подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" частично смягчил приговор осужденному с 5 лет колонии Владимиру гляделки. Его приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии.