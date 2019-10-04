День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями

6 октября украинцы отмечают День учителя. Празднуют ежегодно в первое воскресенье октября.
История Дня учителя берет начало из Советского Союза. Его основали Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965-го.
Gazeta.ua предлагает поздравить своих преподавателей яркими стихами, прозой и открытками.
Поздравление с Днем учителя в прозе
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Вам не трудно повторить истину трижды и двойки вы ставите только наиболее злостным бездельникам, вы готовы прийти на помощь нам каждую школьную час, и за ваш нелегкий труд в День учителя мы говорим вам сердечное спасибо! Мы знаем, с вами мы сгрызут гранит науки, что кусочек шербета!
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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам исполнительных детей. Желаем вам на День учителя запастись положительными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.
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Поздравляем с Днем учителя! От души благодарим вас за эту почетную и уважаемую работу. Спасибо за наши знания, наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.
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Поздравление с Днем учителя в стихах
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Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
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Хай у житті вам щастить,
Радість приносить кожна мить,
Щоб велику зарплату ви мали,
На машину відкладали.
Щоби учні вас любили,
Всі уроки гарно вчили.
Щоб найкращий був у вас
Дисциплінований успішний клас.
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Я пам'ятаю кожне ваше слово,
Дивлюсь, заходите ви в клас.
І дзвонить ранком дзвоник малиново,
І вчителька стрічає знову нас.
На синіх вікнах райдуга повисла,
Вона до школи кличе мене знов.
Учителька, ви перша наша пісня
Як пісня птаха з гомінких дібров.
Круті дороги доля нам простеле
Вам же допоможе
Так її любити
Мудрий ваш наставник
Рідний ваш учитель.
Рейтинг лучших школ был составлен по результатам среднего значения баллов внешнего независимого оценивания. Третий год подряд лидером среди всех учебных заведений в Украине становится Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франка. Второе и третье место занимают киевский лицей "Интеллект" и Естественно-научный лицей №145 соответственно.
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