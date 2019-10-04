День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями

6 октября украинцы отмечают День учителя. Празднуют ежегодно в первое воскресенье октября.

История Дня учителя берет начало из Советского Союза. Его основали Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965-го.

Gazeta.ua предлагает поздравить своих преподавателей яркими стихами, прозой и открытками.

Автор: pixabay.com/MaxxGirr Поздравьте своего учителя яркой открыткой

Поздравление с Днем учителя в прозе

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Вам не трудно повторить истину трижды и двойки вы ставите только наиболее злостным бездельникам, вы готовы прийти на помощь нам каждую школьную час, и за ваш нелегкий труд в День учителя мы говорим вам сердечное спасибо! Мы знаем, с вами мы сгрызут гранит науки, что кусочек шербета!

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Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, каждый день переживает за нерадивых учеников и радуется успехам исполнительных детей. Желаем вам на День учителя запастись положительными эмоциями, чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее.

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Поздравляем с Днем учителя! От души благодарим вас за эту почетную и уважаемую работу. Спасибо за наши знания, наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.

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Автор: rbc.ua Поздравьте своего учителя яркой открыткой

Поздравление с Днем учителя в стихах

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Допоки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми вам життям бажаєм твердо йти,

І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

***

Хай у житті вам щастить,

Радість приносить кожна мить,

Щоб велику зарплату ви мали,

На машину відкладали.

Щоби учні вас любили,

Всі уроки гарно вчили.

Щоб найкращий був у вас

Дисциплінований успішний клас.

***

Я пам'ятаю кожне ваше слово,

Дивлюсь, заходите ви в клас.

І дзвонить ранком дзвоник малиново,

І вчителька стрічає знову нас.

На синіх вікнах райдуга повисла,

Вона до школи кличе мене знов.

Учителька, ви перша наша пісня

Як пісня птаха з гомінких дібров.

Круті дороги доля нам простеле

Вам же допоможе

Так її любити

Мудрий ваш наставник

Рідний ваш учитель.

Фото: pryvitannya.com

Рейтинг лучших школ был составлен по результатам среднего значения баллов внешнего независимого оценивания. Третий год подряд лидером среди всех учебных заведений в Украине становится Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франка. Второе и третье место занимают киевский лицей "Интеллект" и Естественно-научный лицей №145 соответственно.