День памяти и примирения или День победы - что хотят отмечать украинцы

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна отмечать обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.
Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова.
Также 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.
Событие 8 мая больше поддерживают в западном регионе Украины (22%), а на востоке и юге большинство хочет отмечать только 9 мая (42% и 48% соответственно).
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Идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме тех, кому за 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы - за жизнь".
Опрос проводился 22-29 апреля 2021-го. Участие в нем приняли 2021 респондент старше 18 лет.
8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли до 85 млн человек, в частности, до 10 млн украинцев.
Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Закончили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран.
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