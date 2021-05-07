День памяти и примирения или День победы - что хотят отмечать украинцы

Пожилые люди больше хотят отмечать 9 мая. Фото: pixabay.com

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна отмечать обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова.

Также 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.

Событие 8 мая больше поддерживают в западном регионе Украины (22%), а на востоке и юге большинство хочет отмечать только 9 мая (42% и 48% соответственно).

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Идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме тех, кому за 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Опрос проводился 22-29 апреля 2021-го. Участие в нем приняли 2021 респондент старше 18 лет.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли до 85 млн человек, в частности, до 10 млн украинцев. Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Закончили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран.