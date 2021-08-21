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суббота, 21 августа 2021 13:53

День Независимости: спасатели перешли на усиленный режим работы

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День Независимости: спасатели перешли на усиленный режим работы
Подразделения ГСЧС усилили службу перед Днем Независимости. Фото: mvs.gov.ua

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины перешли на усиленный режим работы.

Он будет действовать на время проведения в стране мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 21 и до 25 августа на дежурстве будут около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС. На объектах проведения праздничных мероприятий - 700 спасателей и 110 единиц техники.

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На дежурстве также будут девять воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту Киев. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов.

"Осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах Борисполь и Киев", - говорится в сообщении.

В городе Бровары Киевской области горела многоэтажка. Вскоре пожар локализовали, которая охватила площадь двух квартир и кровли. Спасли четыре человека.

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