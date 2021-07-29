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четверг, 29 июля 2021 21:33

День молодежи будем праздновать в августе - указ Зеленского

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День молодежи будем праздновать в августе - указ Зеленского
В Украине День молодежи отметят 12 августа. Фото: 24.tv.ua

В Украине День молодежи теперь будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи.

Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

"Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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В то же время утратил силу указ президента от 22 июня 1994 года № 323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.

29 июля верующие чтят память православного монаха, украинского писателя-полемиста Иоанна Вишенского. Он родился в середине VI в в городке Судовая Вишня на Галичине.

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