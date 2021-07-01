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четверг, 01 июля 2021 06:31

День, который ждали год - приметы 1 июля связаны с богом солнца

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День, который ждали год - приметы 1 июля связаны с богом солнца
1 июля по народной традиции - день Ярилы. Фото: Ольга Стенько

1 июля наши предки отмечали День Ярилы. Поэтому традиции этого напрямую связаны с солнцем.

Считалось, что с начала июля наступает лучшее время для сенокоса и сбора лекарственных трав.

Также верили, что на Ярилы день особый, когда отступают земные беды, и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть много. Например, дыры в земле, которые ведут в противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это якобы становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свое движение, и открывался проход в потусторонний мир.

По пословице, 1 июля - макушка лета, время, когда все святые с языческим богом Ярило силой меряются, а побороть его не могут.

Традиции праздника

Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать красивее и здоровее.

По поверьям, если в полдень этого дня заплести крепкие березовые ветви в косу, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали известий.

На сегодня ждали весь год. С самого утра мужчины отправлялись в поле, косили траву.

Хозяйки выбрасывали из матрасов старую солому и набивали их свежим сеном, на котором спали до самой осени.

По сей день наши предки приурочивали ярмарки и так называемые Ярилины игрища. Вечером всем селом собирались, жгли костры, веселились, водили хороводина честь Ярилы, древнего славянского бога солнца.

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Народные приметы

Туман стелется по долинам утром - признак ясной погоды днем.

Кувшинки поздно просыпается утром и едва поднимается над водой - жди дождь после обеда.

Если утром форуме росы, то ночью будет дождь.

Золотая вечерняя заря этого дня предсказывает хорошую погоду.

Если на небе молодой месяц, можно прогнозировать погоду на следующий месяц. Для этого надо попытаться мысленно повесить на нижний рог ведро. Если ведро "висит", то будет сухо, а если "падает", то стоит ждать осадков.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя заниматься тяжелой работой.

Нельзя ссориться.

Нельзя тратить много денег.

Нельзя хвастаться.

Нельзя жаловаться.

Нельзя примерить чужие вещи.

1 июля православная церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула - римских воинов, живших и умерших в I веке в городе Триполи.

Также сегодня вспоминают преподобного Леонтия Печерского, канонарха, похороненного в Дальних пещерах в XIV веке.

Также 1 июля вспоминают новомученика святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского, викария Вятской прихода.

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Дата
01
июля

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