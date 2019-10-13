День художника: поздравительные открытки и интересные факты о живописи

Фото: 24tv.ua

В Украине сегодня отмечают День художника.

Этот праздник приходится на второе воскресенье октября, пишет 24tv.ua.

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Художник - это профессия, которая предусматривает уникальное мировоззрение и воспроизведения на полотнах. Часто художники эпатажно себя ведут.

Ван Гог отрезал себе часть уха, чтобы доказать свое преданность и любовь к проститутке. Сальвадор Дали любил выгуливать муравьеда. Пабло Пикассо был настолько беден, что своими работами топил в печи.

Николай Рерих - художник, писатель, историк, археолог и философ с мировым именем. Совершил самую масштабную экспедицию ХХ века.