День достоинства и свободы напоминает украинцам, что борьба продолжается

Фото: ukrinform.ua

День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года. Он установлен в честь начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен, пишет Укринформ.

Автор: ukrinform.ua День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года

21 ноября 2013 начались протесты украинцев в ответ на решение власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которой собственно и была Соглашение об ассоциации, вызвала возмущение украинцев.

Общество увидело, что страна движется к авторитаризму с пренебрежением к основополагающим правам человека, коррупцией, произволом правоохранительных органов, репрессиями и террором. Это заставило украинский выйти сначала на улицы Киева, а затем и других городов.

События разворачивались стремительно - от мирных собраний студентов к массовым митингам, горящих шин, "коктейлей Молотова" и брусчатки, ставшей оружием в руках протестующих.

На этот раз отстаивание достоинства и свободы стоило украинцам 106 убитых и более 2 тыс. раненых. Это была цена 3-х месяцев Евромайдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"

Преступная власть, падая, сделала все, чтобы потянуть с собой в небытие и Украину, отдав ее на откуп "большому брату" - аннексирован Крым, война в Донбассе, безумное сопротивление коррумпированного чиновничества внутри страны, хроническая золотая чесотка олигархата - всё это реалии сегодняшней Украины .

Избранный украинским народом путь тяжелый, но необратимый. События, которые начались у монумента Независимости вечером 21 ноября 2013, продолжаются.

Президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 года заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан Независимости вышли недовольны таким решением студенты - началась Революция Достоинства. Около 1 тыс. человек остались ночевать в центре столицы. К утру термин "Евромайдан" стал трендом Twitter. В течение нескольких дней митинги с требованием продолжить курс на евроинтеграцию начали собираться других городах.