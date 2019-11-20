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четверг, 21 ноября 2019 07:15

Студенты вышли против президента - сегодня годовщина начала революции Достоинства

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Президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 года заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан Независимости вышли недовольны таким решением студенты - началась Революция Достоинства.

Около 1 тыс. человек остались ночевать в центре столицы. К утру термин "Евромайдан" стал трендом Twitter. В течение нескольких дней митинги с требованием продолжить курс на евроинтеграцию начали собираться других городах.

24 ноября в Киеве на Народное вече вышли около 100 тыс. участников, во Львове - около 20 тыс. Также в эти дни продолжались массовые акции в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

В ночь на 30 ноября на Майдане Независимости состоялся силовой разгон демонстрантов. Около 4 утра спецподразделение "Беркут" начало зверски выжимать активистов - били дубинками и ногами. Операцию назвали "расчисткой территории для установления новогодней елки".

"Ночь 30 ноября и стала катализатором, который сделал революцию. Это разгон, жестокий силовой разгон. Затем я приехал на Михайловскую площадь, видел как люди стекаются туда, готовы защищать. Ребята с палками устраивать тренировки, раненым оказывали помощь в соборе. Тогда я понял: все, революция произойдет", - вспоминал Сергей Кротенко, который тогда учился в Педагогическом университете имени Драгоманова.

Автор: УНИАН
  Участники первых дней революции Достоинства ночевали в Михайловском Златоверхом монастыре
Участники первых дней революции Достоинства ночевали в Михайловском Златоверхом монастыре

1 декабря во центре Киева прошло вече, которое собрало от 500 тыс. до 1 млн человек. Люди заняли Майдан Незалежности, где киевские коммунальщики уже начали устанавливать новогоднюю елку и готовить место для ярмарки. Площадь от митингующих охраняли бойцы Внутренних войск, которыми преимущественно были солдаты срочной службы. Они особого сопротивления не оказывали. Заняв Майдан, протестующие возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение разгона, произошедшего в ночь на 30 ноября.

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Одной из знаковых событий начала Революции достоинства стало 11 декабря. Ночью спецназовцы вновь попытались разогнать протестующих. Впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили тревогу.

Автор: wikipedia.org
  Митингующие пытались захватить правительственные учреждения
Митингующие пытались захватить правительственные учреждения

16 января 2014 года в Верховной Раде Украины с установленной процедуры голосования приняли 10 законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан. Через три дня в Киеве на Народном Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих, которые выразили свое возмущение принятием "Законов о диктатуре". Мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками. Активисты предприняли попытку штурма границы охраны к правительственному кварталу. В результате столкновений радикалы подожгли автобус "Беркута", а самих бойцов забросали камнями и петардами.

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22 января 2014 года во время противостояний на улице Грушевского были убиты огнестрельным оружием Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Получили ранения и умерли на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадера. В лесополосе в Бориспольском районе Киевской области нашли тело Юрия Вербицкого, которого похитили из больницы.

Наиболее драматичным этапом революции стали события в Киеве 18-20 февраля, в ходе которых погибло более сотни протестующих и несколько тысяч были травмированы.

Автор: УНИАН
  8 декабря 2013-го на Майдане Независимости провели «Марш миллиона»
8 декабря 2013-го на Майдане Независимости провели «Марш миллиона»
День достоинства и свободы отмечают в Украине 21 ноября в честь начала этого дня Оранжевой революции 2004-го и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник является преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября на честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах. Его отменил указом Президент Виктор Янукович.

13 ноября 2014 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы

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Дата
21
ноября

Студенты вышли против президента - сегодня годовщина начала революции Достоинства

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