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пятница, 16 апреля 2021 03:01

День Ангела 16 апреля - кого сегодня поздравлять

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День Ангела 16 апреля - кого сегодня поздравлять
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Фото: pixabay.com

16 апреля по православному календарю чествуют преподобного Никиту Исповедника.

В этот день именины празднуют Мартин, Никита, Феодосия, Ксения, Мария, Юлия и Альбина.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

Никита с древнегреческого означает - "победитель". Мужчины с этим именем целенаправленные, эгоистичны, настойчивы и упрямы. Однако они также имеют чуткий и сочувственный характер. Никита будет преданным сыном и любящим отцом. В семейной жизни он теряет лидерские качества.

Мартин - христианское имя. Происходит от "Марс" - "бог войны". Уже с детства эти мальчики доводят все дела до конца. Любят рыбалку и занимаются спортом. У них "золотые руки", они умелые в хозяйстве. Эти мужчины становятся хорошими предпринимателями. Успешно они осваивают профессии следователя, водителя, врача, кинооператора, столяра.

Феодосия - греческое имя, означающее "данная Богом". Имеют веселый и легкий характер, хорошо ладят с людьми, редко обижаются и не умеют отказывать людям. Карьеру женщинам с этим именем стоит строить в творческих профессиях - литература, музыка.

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Имя Ксения имеет греческое происхождение. В переводе означает "гостеприимная", "гостя", "чужеземка". Так иногда величали Афродиту. Эти женщины общительны, однако все близко воспринимают близко к сердцу. Ксения не любит несправедливости и всегда отстаивает свои права и права других. Она имеет высокий интеллект и не воспринимает поражений.

Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желанная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в свой адрес. Она старательна в обучении и упорная в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они искренние и сочувствующие. Легко овладевают творческими профессиями.

Юлии (с греческого - переводится как "волнистая", "пушистая") всегда любят быть в центре внимания. Они имеют переменчивое настроение и непоседливую натуру. Они добрые и нежные, иногда - беззащитны, капризные. В семье Юлия будет поддерживать порядок и уют, вкусно готовить и радушно встречать гостей.

Имя Альбина происходит от латинского слова "альба" - белая. Она важна, упрямая и высокомерная. Однако ради порядка в семье может уступить. Альбины не переносят пьянства мужчин. Они ревнивы к женскому окружению любимого. Эти девушки могут занимать руководящие должности.

В народе 16 апреля называли днем ​​угощение водяного, Никитин день, половодье. Этот праздник очень древний и зародился на Руси в период двоеверия. В этот день почитали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.

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