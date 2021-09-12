День ангела 13 сентября: кто празднует и как оригинально поздравить именинников

13 сентября именины празднуют Владимир, Дмитрий, Иван, Мирон и Александр. Поздравьте родных и друзей с днем ангела.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

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***

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

С днем ангела я поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,

Ну а счастье – вечно длится,

Если встретятся невзгоды –

Пусть не сделают погоды!

***

С днем ангела я поздравляю

И в этот день тебе желаю:

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

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Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

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Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

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Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Фото: pinterest.com

13 сентября церковь отмечает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Праздник основан в XII веке. Пресвятая Богородица Мария сама связала свой пояс с верблюжьей шерсти и передала его апостолу Томи, когда возносилась на небеса. Поскольку мощей Пресвятой Богородицы нет, так как она, по церковному преданию, принята во Неба всецело, то пояс, как и ее риза, остались на память о ней и как доказательство того, что она жила на земле.