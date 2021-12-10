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воскресенье, 12 декабря 2021 03:02

День Ангела 11 декабря. Поздравления для именинников в стихах

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День Ангела 11 декабря. Поздравления для именинников в стихах
Сегодня предки следили за погодой. Фото: pinterest.com

11 декабря православная церковь упоминает преподобного мученика и исповедника Стефана Нового.

День Ангела сегодня отмечают Анастасия, Андрей, Василий, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Михаил.

Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, потому что они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко налаживает связь с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

Имя Василий из древнегреческого означает "царский", "царственный". Это товарищеские люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей по просмотру футбола или хоккея. Может конфликтовать с супругой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Как правило, принимают жену со всеми недостатками.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное положительное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они желают во всем быть лучше и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть красивой и красивой, чтобы стать достойной "партией".

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Мария – женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желательная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в ее адрес. Она старательна в учебе и упорна в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они чистосердечны и участливы. Легко овладевают творческими профессиями.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Обладает логичным складом ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

Поздравления для именинников:

Летит по небу Ангел белокрылый,
Летит и нежно касается души,
Сегодня праздник ты празднуешь красивый,
И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть Ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ее называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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