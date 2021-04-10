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воскресенье, 11 апреля 2021 03:00

День Ангела 11 апреля - кто сегодня именинник

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День Ангела 11 апреля - кто сегодня именинник
11 апреля именины у Марка, Михаила и Ивана. Фото: pixabay.com

11 апреля особый день для Марка, Михайла и Ивана. Сегодня они отмечают свой День Ангела.

"На самом деле именины являются весьма важным днем ​​в жизни христиан, но почему-то ему не предоставляют правильного внимания. Обычно украинцы привыкли отметить День Ангела, бездумно разослав открытки в соцсетях. Это не правильно. На именины надо сходить в церковь и помолится святому покровителю. Было бы хорошо почитать историю его жизни, чем он прославился", - рассказал Gazeta.ua священник Православной церкви Украины отец Александр.

Поэтому предлагаем узнать историю каждого из этих имен и святых, в честь которых отмечают именины.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения. По первой оно произошло от греческого имени Маркос. По второй версии имя Марк берет начало от имени бога войны - Марса. Подтверждением этому является римское Маркус. По третьей версии имя Марк имеет французские корни и происходит от "маркиз". Покровителем 12 апреля называют Марка евангелиста. Еще юношей он присоединился к обществу последователей Иисуса Христа, став учеником апостола Петра. Дом матери Марка, Марии, в Иерусалиме служил местом молитвенных собраний. Согласно преданию, Марк основал церковь в Египте, был первым епископом в Александрии. Всю жизнь путешествовал по странам с божьими проповедями и даже написв Евангелия для язычников.

Имя Иван имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения, означает "Яхве (Бог) смилостивился, помиловал". 12 апреля связывают с чествованием памяти Иоанна Лествичника. Это известный богослов, написавший книгу духовного совершенствования "Лествицу". Мужчина всю жизнь посвятил служению Богу и помощи другими подходящими советами.

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Имя Михаил считается одним из самых древних в истории человечества. Оно происходит от древнееврейского Микаэль, что в переводе означает "такой же как Бог", "богоподобный". Михаилом зовут из ангелов Божьих, которого считают цилитилем, защитником и покровитилем воинов. Его часто изображается в виде воина, побеждающего дракона или черта, с мечом, флагом или весами. В связи с этим, у некоторых народов запрещено называть мужчин Михаилом, поскольку считают, что простой смертный не заслуживает носить имя ангела.

11 апреля по народному календарю украинцы отмечают Берещення. Сегодня собирают березовый сок, который сможет вылечить от болезней, избавить от слабости. А беременные просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша. Также принято париться в бане с березовым веником. Ветви этого дерева очищают и обновляют кровь.

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