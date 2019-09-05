"Дело Василия Стуса": Кипиани рассказал подробности об иске Медведчука

90% книги - это документы с процесса над Василием Стусом. Фото: из открытых источников

Есть 9 эпизодов, в которых Медведчук считает, что его честь, достоинство и деловая репутация были мной каким-то образом подвергнуты сомнению или попранные.

Рассказал историк и автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

По его словам, 90% книги - это документы с процесса над Василием Стусом и часть - это публицистические или мемуарного характера материалы.

"Часть книги - это записанные мной интервью с последним живым свидетелем, кто видел Василия Стуса в камере перед карцером, российским писателем Леонидом Бородиным. Есть текст Василия Овсиенко - тоже в прошлом сокамерника Стуса - о смерти, самоубийстве или другие версии смерти Стуса . И есть лагерный тетрадь, который мы перепечатали с разрешения Дмитрия Стуса, сына поэта, чтобы показать единственные заметки, единый текст, который Василий Стус успел за 5 лет заключения передать на волю", - отметил журналист.

В книге также есть и публикации самого Кипиани, которые и подверглись остракизму со стороны Медведчука. По словам автора книги, Медведчуку "кажется, что эти тексты содержат ложь, и он обратился как гражданин в суд".

Вахтанг Кипиани также отметил, что он консультировался с адвокатами, и никто не говорит, что дело проигрышное. Большинство материалов Кипиани - это субъективные размышления о жизни, творчестве, судьбе поэта, высказывать которые не запрещено законом.

29 августа Вахтанг Кипиани сообщил, что Медведчук подал на него в суд за книгу "Дело Василия Стуса".