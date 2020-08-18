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Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты

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Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты
Дугар отказалась получать акт, поскольку ее защиты не предоставили доступ ко всем документам по делу - защитники. Фото: Reuters

Подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко получили обвинительные акты.

Яна Дугар отказалась получать акт. Об этом сообщили адвокаты подозреваемых.

"Это документ, на основании которого суд будет рассматривать обвинения относительно Кузьменко, Дугар и Антоненко, изучать доказательства, допрашивать свидетелей, заслушать обвинения и в дальнейшем идти в совещательную комнату с целью вынесения приговора по делу", - отметил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

Защитник Антоненко Станислав Кулик также подтвердил, что он также получил обвинительный акт.

При этом, защитники третьей подозреваемой - Дугар - рассказали, что она отказалась получать акт, поскольку ее защиты не предоставили доступ ко всем документам по делу.

"Перед тем, как лицо обвинять, ей должны быть открыты все документы. Все, все, что следователи собирали ходе расследования этого преступления. Сторона защиты путем проведения определенных действий по сбору доказательств, направление запросов, получила документы, которые свидетельствуют о том, что следователи обращались к другим экспертам ", - рассказал один из защитников Дугар Николай Ореховский.

Он сообщил, что "не получать обвинительный акт - также является способом защиты в деле".

"Мы тем самым выражаем свое несогласие с нарушением закона, с нарушением нашего права на защиту, в который входит право получить доступ ко всем документам, а не только тех, которые прокуратура считает, что нам можно открыть. А те, которые им невыгодны, они нам не открывают ", - отметил адвокат.

Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации журналиста. Дугар проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем.

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