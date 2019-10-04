Дело "о Корвалоле" стало рекордсменом Украины по срокам рассмотрения

Юрист в сфере прав интеллектуальной собственности Тарас Кислый говорит, что дело "о Корвалоле" не очень положительно характеризует сферу защиты интеллектуальной собственности в Украине. Фото: Фармак

Суды уже более 15 лет рассматривают спор компаний "Фармак" и "Дарница" о праве на использование названия "Корвалол", и это дело – рекордсмен даже по мировым меркам.

Такое мнение в интервью изданию Pravo.ua высказал авторитетный юрист в сфере прав интеллектуальной собственности, адвокат, партнер Arzinger Тарас Кислый.

"Это дело — рекордсмен. Соединились многие факторы, которые повлияли на срок рассмотрения, но это, конечно, уникальный случай, не уверен, что в мировой практике есть пример столь длительного рассмотрения на самом деле достаточно тривиального судебного спора о торговой марке", - отметил Тарас Кислый.

По его словам, дело "о Корвалоле" - очень известное в кругу специалистов, которое не очень позитивно характеризует сферу защиты интеллектуальной собственности в Украине.

"Во-первых, сроки (дело рассматривается более 15 лет), во-вторых, обстоятельства этого дела, в-третьих, итерации в судебных инстанциях, что является нелицеприятным. Дело продолжает рассматриваться, и остается надежда, что последняя точка в нем будет поставлена в скором времени. В этом деле, я считаю, правда на стороне компании "Фармак", которой принадлежат права на ТМ "Корвалол", - подчеркнул юрист Тарас Кислый.

Он также отметил в интервью, что считает крайне неправильным подход экспертов, которые в 2010 году давали оценку схожести препаратов "Корвалол" компании "Фармак" и препарата "Корвалол-Дарница" компании "Дарница".

"По моему мнению, такой экспертный подход является неправильным. Интеллектуальная собственность предполагает эксклюзив и защиту объекта. Давайте абстрагируемся от конкретного дела о ТМ "Корвалол", возьмем, к примеру, другие мировые дела по похожей тематике. У Pfizer есть флагманский препарат "Виагра". Если следовать логике эксперта, то можно выпустить "Виагра-Дарница", и это не будет нарушать прав компании Pfizer. Это нонсенс, интеллектуальная собственность так не работает. Не знаю, чем руководствовался эксперт, но я категорически не согласен с такими выводами", - уверен Тарас Кислый.

Как ранее сообщалось, более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum". Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке - фармацевтическая компания "Дарница" - начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".