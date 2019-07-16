Дело Маркива: в украинское МИД вызвали посла Италии

И. о. министра иностранных дел Егор Божок встретился с послом Италии. Фото: МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Егор Божок провел встречу с послом Италии Давиде Ла Чечилия, на которой обсудили дело осужденного итальянским судом украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Божок в ходе встречи отметил, что ситуация относительно Маркива, несправедливо обвиненного в гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли, получила широкий негативный резонанс в украинском обществе и находится на личном контроле президента. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Егор Божок также отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Андреа Роккели, в частности в рамках следующего апелляционного производства. В очередной раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не понимал, что происходит - появилась информация о ключевом свидетеле по делу Маркива

В то же время посол Италии Давиде Ла Чечилия заявил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой, и отметил, что безотлагательно проинформирует правительство Италии относительно позиции украинской стороны.

В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м.