Дело Маркива: появились важные новости

Аваков обещает показать важные доказательства по делу Маркива. Фото: Delo

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с нацгвардейцем Виталием Маркивым, который находится в итальянской тюрьме.

Аваков рассказал Маркиву, что уже 31 августа проведет брифинг для демонстрации новых доказательств полученных Нацполицией при расследовании гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 в Славянске. Об этом сообщает пресс служба МВД.

По словам министра, результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранителям из Италии.

"Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу - служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести - отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более, эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести ", - сказал Марков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Украины и премьер Италии обговорили судьбу нацгвардейца Маркива

Он поблагодарил всех за моральную поддержку.

"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.

30 июня 2017 в Болонье полиция арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе. В его задержании принимали участие 15 карабинеров. Виталий - боец ​​Национальной гвардии и заместитель командира взвода в батальоне НГУ им. генерала Кульчицкого. Первый допрос состоялся 17 июля. Рассмотрение судебного дела решили продолжить в сентябре.