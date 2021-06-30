Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили арест

Суд продлил арест экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина.

Оба обвиняются в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Мангер и Левин будут находиться под стражей до 28 августа, пишет УНИАН.

Такое решение вынес Днепровский районный суд Киева.

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31 июля 2018 советницу херсонского городского головы Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября скончалась в больнице.

Мотивом нападения на активистку считают ее борьбу с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств.

За умышленное убийство осуждены 5 исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля 2019-го. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 года лишения свободы, непосредственного нападающего Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

16 октября прошлого года приговор по делу получил еще один фигурант - бывший помощник народного депутата Игорь Павловский. Его признали виновным в сокрытии преступления.

Он дал обличительные показания против заказчика и организатора нападения. Ими назвал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина. Прокуратура просит для них по 12 лет тюрьмы.