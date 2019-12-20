Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее

Автор: Анатолий Гаевский Виталий Дейнега: В этом году было рекордное количество предложений. И в исполнительной власти, и в парламенте. Говорили, что от таких не отказываются. "Так давайте я вам покажу фокус", - ответил

Ветераны и волонтеры становятся силой, которая будет диктовать программы политикам и правительству.

Такое мнение высказал в интервью журналу "Країна" основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега



"Волонтерская или ветеранская партия - это было бы плохо. Политические циклы приносят и уносят одних, вторых, третьих. У нас каждый цикл ложа прессы обваливается в сессионный зал, гражданское общество тоже. Я лично за то, чтобы оно оставалось гражданским обществом, а не умирало с каждым политическим циклом.

Это не значит, что не они не могут туда идти. На Западе многие министры, работники аппаратов - выходцы из аналитических центров. Сейчас фактически то же произошло у нас. BRDO, Институт будущего, Киевская школа экономики фактически создали значительную часть правительства. Загороднюк - с Проектного офиса реформ при Минобороны. Как эксперт ты нарабатывал программы, реформы - вперед, показывай, что можешь. Сам Бог велел, чтобы с экспертной среды, гражданского общества люди шли во власть. Но при этом оно не должно загнуться ", - сказал он.

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По мнению волонтера, аполитичность - это сила ветеранов и волонтеров, которая сможет положительно влиять на политиков.

"Власть борется за власть. А гражданское общество - за влияние на власть. Сила ветеранского и волонтерского движения как раз в том, что оно аполитично. Со своими патриотическими интересами. Должны быть за Украину в первую очередь. За себя - в другую. Это будет влиятельная сила, которая будет диктовать программы политическим силам правительствам.

Посмотрите на количество людей на митингах, когда есть политические флаги и когда на 24 августа мы как оргкомитет сошлись на том, что их быть не должно.

В стране не так много святых вещей, на которые равняются. Ветераны - одна из них. Если мы делаем из них политиков - снимаем со стены что-то святое, что все уважают, и не факт, что после этого его можно будет повесить назад ", - сказал он.

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Полное интервью с Виталием Дейнегой читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.