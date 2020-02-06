Чтобы хорошо платили - надо делать "грязные" вещи: украинка откровенно рассказала о съемках в порно

Жительница Закарпатья рассказала, как снималась в порно за рубежом. Фото - 7dniv.info

Женщина из Закарпатской области, которая снималась в порнофильмах, откровенно рассказала о своем прошлом, которым не гордиться. Общаться согласилась только анонимно.

Несколько лет назад ей пришлось уехать на заработки в Чехию. Там она познакомилась со своим парнем. Сначала они работали на заводах и часто меняли работу. Заработать на пикантных съемках паре предложили знакомые, пишет Мukachevo.net.

По ее словам, в этом бизнесе в Чехии можно неплохо заработать. За 2 часа съемок платят сумму, равноценную недельной зарплате на заводе. Когда пара обратилась в такую ​​компанию, им практически сразу же позвонили и пригласили на оплачиваемый кастинг.

"Это не может напоминать обычный интимный акт, ведь в маленькой комнате нас было очень много. Мой парень долго не мог настроиться, а еще тебе всегда говорят какую позу занять и куда смотреть", - делится воспоминаниями женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская пара зарабатывает на свадьбу съемками в порно (ФОТО)

На съемку пара потратила чуть больше часа. После к ним вышел агент, начал рассказывать о дальнейшем сотрудничестве. Женщине предложили контракт, но без ее любимого.

"Мне предложили контракт с прайс-листом и там были такие вещи, которые я не планировала бы делать никогда в жизни. То есть, чтобы заработать хорошо, то надо было выполнять заказы от других компаний и с их условиями", - рассказала она.

Агенты заявили, что работа с одним сексуальным партнером никого не интересует.

"Для того, чтобы нормально заработать, надо делать "грязные вещи". И чем они грязнее, тем лучше. В результате нас это предложение не устроило. Тогда же мы получили 350 Евро на двоих. Я не жалею о своем опыте и могу сказать всем , что "легких" денег не бывает. Также мне кажется, что идти в порноиндустрию может человек, у которого железные нервы и выносливость, ведь мне хватило и того часа", - добавила женщина.

Сейчас она живет за границей и работает на привычной для среднестатистического европейца работе. Свое желание заработать "легкие деньги" она считает неудачным опытом.

Знаменитая порноактриса Саша Грей выступила с невероятным признанием. Она рассказала, что в порнобизнес втянул ее бывший бойфренд, который был агентом военной разведки и считал, что подруга-порнозвезда будет "замечательным прикрытием" для него.