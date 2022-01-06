Что украинцы больше всего смотрели в новогоднюю ночь: телерейтинг

Лидером новогодней ночи по просмотрам стал телеканал "1+1".

Его праздничные эфиры также больше всего смотрели 31 декабря 2021 года и 1 января 2022-го, сообщает "Детектор медиа".

"В прайме новогодней ночи 18,4% людей в возрасте 18-54 лет в городах с населением 50 тысяч+ выбирали "плюсы". Этот показатель вдвое выше среднего канала за декабрь 2021 года", - говорится в сообщении.

Праздничный эфир также стал удачным для телеканала "Украина", который занял второе место в топе новогодней ночи. Третье место занял ICTV. В маленьких городах все каналы из топ-6 смотрели несколько хуже. Впрочем "1+1" с долей 16,1% там также опережает других.

Автор: detector.media Каналы, которые украинцы смотрели больше всего в новогоднюю ночь

Самой популярной трансляцией стало поздравление президента Владимира Зеленского. Кроме поздравления украинцы смотрели "Вечерний квартал", "Новогоднюю Маску" и "Дизель шоу". В ТОП-10 самых популярных программ попала также советская "Бриллиантовая рука" от "Интера".

В первый день нового года "1+1" получил высокие показатели за счет показа "Шальной свадьбы". Также смотрели "Вечерний квартал". Высокие показатели у сериала "Поймать Кайдаша", который показывали на "СТБ". ICTV сделал ставку на "Хоббита", а "Новый канал" — на "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей".

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Новогоднее поздравление президента было длиннее предыдущего и длилось 21 мин. В нем Зеленский заявил, что олигархов испугали.