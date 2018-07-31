Что распродает государство в рамках "малой приватизации"

В Украине началась "малая приватизация". 30 июля на продажу выставили первый лот.

"Пионером "малой приватизации" стало акционерное общество "Укрпапирпром"- государству принадлежит 99,9% акций. Это предприятие расположено в офисной многоэтажке недалеко от метро "Левобережная", на улице Евгения Сверстюка, 19. Стартовая цена объекта - 12,4 миллиона гривен. Критерий отбора победителя один-единственный: оплатить 100% стоимости. Сам аукцион - то есть раскрытие покупательских предложений и определения победителя - состоится 30 августа", - рассказал и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, пишет Сегодня.

Объекты государственной собственности в систему "Прозоро.Продажи" вносит Фонд госимущества. Объекты коммунальной собственности - местные власти.

20 июля появился первый объект из регионов: неработающая стоматологическая поликлиника в центре Житомира. Это двухэтажное здание 1917 года постройки на углу ул. Большой Бердичевской и Кочерги.

По словам Виталия Трубарова, до 26 июля Фонд на 100% завершил внесения в базу всего перечня объектов "малой приватизации" - 749.

Наполнение базы лотами коммунальной собственности продолжается. На 30 июля в системе числился 771 объект "малой приватизации".

Автор: Сегодня На аукцион будут выставлены 30 сельских бань. Больше всего - в Винницкой области (16).

В рамках "малой приватизации" государство планирует распродать акции убыточных предприятий и таких, где государству принадлежат незначительные пакеты акций. Местные органы власти, кроме имущества коммунальных предприятий и недостроев, распродают нежилые помещения в подвалах и на чердаках.

Среди выставленного на продажу госимущества 100% акций компании "Украина туристическая". Оно находится на ул. Шелковичной, 12. В том же доме, что и приемная Президента. Номинальная цена акций компании - около 90 млн грн.

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На приватизацию выставлено Винницкий ювелирный завод "Кристалл", здание суда в Сумской обл., Черноморский яхт-клуб, Харьковский Ипподром.

Продаются и социальные объекты: школы, детские сады, больницы и медпункты.

В числе лотов есть 4 общественные уборные, подвальные и чердачные помещения, инженерные и технические объекты.

Автор: Сегодня Среди выставленного на продажу есть швейная машинка от Фонда госимущества в Сумской обл.

Кроме того, продается "движимое имущество". Это, например, швейная машинка от Фонда госимущества в Сумской обл. Или холодильник, электроплита, хлеборезка, мясорубки.

По бюджету 2017 года, от приватизации государство должно было получить 17,1 млрд грн. Однако бюджет получил только 3,4 млрд грн. Основная сумма 3,05 млрд грн была получена за счет продажи в августе блок-пакетов акций энергокомпаний. Их выкупила группа СКМ Рината Ахметова.