Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю

Автор: pixabay.com За потерянный багаж можно требовать деньги

Самолет, как вид транспорта, пользуется большой популярностью среди украинцев. Им можно быстрее и комфортнее преодолеть большое расстояние. Но часто после перелетов пассажиры могут столкнуться с проблемами багажа. Чемоданы портят или даже теряют.

Gazeta.ua узнала, почему исчезают багажи ​​и что делать в таких случаях.

"Многие становится заложниками таких ситуаций, так как за багаж отвечает аэропорт. Возможно не загрузили вовремя либо не успели переключила ленту и один из багажей пошел уже на другой рейс", - говорит туристический оператор Ирина Орлова.

Есть несколько причин, почему багаж может потеряться. 1-е - это спешка и нехватка времени. Если вы приезжаете в аэропорт в последнюю минуту, проходите регистрацию и сдаете свои чемоданы, то работники не успевают загрузить все это в самолет и часто отправляют багаж следующим рейсом. Другая причина - потеря бирки. Сотрудники аэропорта могут плохо ее приклеить, или же она может отпасть при транспортировке, из-за чего багаж останется ничей.

Часто вещи может потеряться, если вы летите с пересадками, и особенно когда пользуетесь при этом услугами различных авиакомпаний. В целом, от этого никто не застрахован, но нужно знать, как вернуть свой багаж. В первую очередь вы должны обращаться к авиакомпании.

"Если вещей нет на багажной ленте или багаж поврежден, тогда нужно идти к стойке Lost and Found. Если аэропорт маленький и стойки нету, может помочь представитель авиакомпании или сотрудник аэропорта, который отвечает за багаж, - говорит туроператор Дмитрий Волковский. - Вашу чемодан попытаются найти, если не получится, то предложат заполнить акт Property Irregularity Report о неприбытия багажа. Обязательное условие - не оставляйте багажную зону, пока не заполните акт. Без него авиакомпания не несет ответственности за чемодан. Акта сразу присваивают номер и загружают в World Tracer - всемирную систему поиска багажа. После этого багаж будут искать автоматически по всем аэропортам и пассажир может следить за этим процессом через сайт системы. Большинство потерянного багажа находят в течение 2 дней".

Автор: pixabay.com Если багаж не нашли в течение 3 недель, то он считается потерянным.

При потере багажа вам могут предоставить необходимые вещи.

"На стойке Lost and Found выдают наборы с вещами первой необходимости: зубная щетка, паста, шампунь, средства для бритья. Остальные необходимые вещи можно купить самостоятельно, сохранять чеки и впоследствии требовать компенсацию в авиакомпании. Обычно, найденный багаж авиакомпания доставляет к указанной пассажиром адреса", - говорит туроператор.

Если багаж не нашли в течение 3 недель, то он считается потерянным.

"В таком случае авиакомпания должна выплатить компенсацию, максимум 20 долларов за килограмм багажа. Для этого надо по электронной почте или обычным письмом отправить претензию и добавить к ней посадочный талон с багажной биркой, банковские реквизиты для перечисления компенсации", - отметил Волковский.

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В случае повреждения чемоданы вы также имеете подойти к стойке Lost and Found.

"Там заполняете акт о повреждении, фотографируете повреждения, храните посадочный талон и багажную бирку. С актом обращаетесь к представителю авиакомпании в аэропорту или отправляете претензию вместе с чеками за ремонт, химчистку письмом. Главное успеть это сделать на протяжении недели после прилета. Некоторые авиакомпании могут сразу выдать новый чемодан в аэропорту", - объясняет туроператор.

Долгожданный отпуск - это период, когда можно оторваться по полной. Часто туристы могут не обращать внимание на правила поведения и этикета в обществе. Особенно во время пребывания в отеле каждый турист желает забрать что-нибудь с собой. Но мало кто знает, что некоторые вещи действительно можно оставить себе, но это не касается всего.